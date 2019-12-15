منافس الهلال في دوري أبطال أفريقيا يتعثر بنتيجة كبيرة في الدوري

التاريخ: 15-ديسمبر-2019
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حقق الملعب التونسي اليوم الأحد انتصاراً ثميناً على النجم الساحلي 3-1، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري التونسي.
وسجل ثلاثية الملعب التونسي، جاي مبنزا في الدقائق 33، و45+2، بنهاية الشوط الأول، و65، فيما وقع على هدف النجم لاعبه حازم الحاج حسن في الدقيقة 64.
وبحسب موقع (kooora) واصل فريق جوهرة الساحل بحثه عن الهدف الأول، حتى حقق ما أراد، في الدقيقة 64، عن طريق حازم الحاج حسن، لكن مبنزا أحبط كتيبة جوهرة الساحل، بعدما تتم ثلاثيته الخاصة، وعزز النتيجة للملعب التونسي لتصبح 3-1، وذلك بعد دقيقة واحدة من هدف النجم.
يذكر أن الهلال سيغادر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال افريقيا.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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