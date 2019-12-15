إيداع مرافعات الاتهام العام والخاص الختامية في قضية أستاذ خشم القربة

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أودعت هيئة الاتهام العام والخاص في قضية أستاذ خشم القربة مرافعات الاتهام الختامية اليوم الأحد لدى المحكمة الخاصة برئاسة قاضي الاستئناف الصادق عبدالرحمن الفكي والتي تنظر في إجراءات محاكمة (38) من منسوبي جهاز المخابرات العامة بخشم القربة وكسلا بتهمة الاشتراك في تعذيب وقتل الأستاذ الشهيد أحمد الخير داخل معتقلات جهاز الأمن، وحددت المحكمة جلسة لهيئة الدفاع لايداع المرافعات الختامية وحجز الملف لصياغة القرار و إصدار منطوق الحكم في الثلاثين من ديسمبر الجاري.

بعد إقفالها قضية دفاع المتهمين بسماع الطبيب الشرعي بمشرحة القضارف ومدير الأمن بكسلا كآخر شهود دفاع للمتهمين الذين حررت ورق الاتهام في مواجهتهم، واتهمت المتهمين من الأول وحتى الأربعين تحت المادتين (21/130) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك في القتل العمد للمتهمين من (1_41)، واتهمت (11) متهما بتهمة الاشتراك في الاحتجاز غير المشروع ، وهم المتهمين (1/28/30/31/33/37/40/41) من منسوبي المخابرات بخشم القربة، ووجهت لهم بحسب صحيفة اليوم التالي – تهماً تحت المادة (21) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي مقرونة مع المادة (164) المتعلقة بالحجز غير المشروع من القانون الجنائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)