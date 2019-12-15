عاجل : تشكيلة الهلال الأساسية لمواجهة هلال الأبيض وهيثم يخاطر في الدفاع

أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة المدرب هيثم مصطفى عن التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها هلال الأبيض عند الساعة السابعة من مساء اليوم، في بطولة الدوري الممتاز.

وبحسب موقع صحيفة (قوون) يتكون التشكيل الهلالي من محمد النور أبوجا في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من اليمين لليسار مكون من أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني، عمار الدمازين، سليم محمد ويلعب في وسط الملعب نصر الدين الشغيل وابوعاقلة عبد الله إضافة لدراج ونزار حامد فيما يقود الهجوم وليد الشعلة ومحمد موسى الضي.

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يجدر ذكره أن المباراة ستلعب بحضور الجماهير.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)