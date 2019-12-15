ود اللمين يحتفل بالعام الجديد في بورتسودان

أعلن الفنان محمد الأمين عن إحيائه لحفل العام الجديد بمدينة بورتسودان، وهي المرة الأولى التي يحي فيها هذه المناسبة بالمدينة، وكان الموسيقار الكبير قد ظل طوال الفترة الماضية في حالة نشاط فني مكثف وحضور متواصل مع الجمهور في الحفلات العامة والفعاليات الثقافية، حيث كان آخرها قبل يومين في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بدار بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم بحسب ما أوردته آخر لحظة.

يذكر محمد الأمين سيغادر الأسبوع القادم للمملكة العربية السعودية للمشاركة في إحياء ليلة (سودان المحبة) التي تنظمها هيئة الترفيه السعودية مساء يوم 26 ديسمبر الجاري بمسرح أبوبكر سالم بالعاصمة الرياض ويشارك فيها الفنان الشاب حسين الصادق والفنانة نانسي عجاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)