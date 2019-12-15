أخيراً.. “بريكست” قد يدفع بيل خارج ريال مدريد

يبدو أن تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق ستطول عالم كرة القدم وأكبر أندية الرياضة الشعبية، وعلى رأسها بطل أوروبا ريال مدريد الإسباني، الذي قد يواجه مشكلة كبيرة مع “البريكست”.

ووفقا لصحيفة “أس” الإسبانية، سيؤثر إتمام “البريكست” من دون اتفاق، على وضع الرياضيين البريطانيين في إسبانيا، وقد يكون أبرزهم الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) سيكون للخروج من دون اتفاق مع الاتحاد الأوربي تبعات على نحو 800 ألف بريطاني يقيمون في إسبانيا، منهم النجم الويلزي الذي يعتمد عليه “النادي الملكي” كثيرا، لا سيما بعد رحيل كريستيانو رونالدو.