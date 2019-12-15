رحالة سودانيين يصلون البلاد عقب رحلة للإسكندرية بدراجات نارية

وصل رحالة سودانيين إلى أرض الوطن بعد أن قاموا برحلة إلى الإسكندرية على متن دراجات نارية، في رحلة استمرت ثمانية عشر يوماً، مروا من خلالها بكل من (دنقلا، أبو سمبل، أسوان، الأقصر، الغردقة، القاهرة الإسكندرية )، ومن ثم العودة إلى السودان.. قطعوا فيها مسافة تتجاوز خمسة آلاف وأربعمائة كيلو متر، وتم تكريمهم من قبل اتحاد دارجي مصر.

وكتب فارس معاوية أحد الرحالة في مجموعة( زول سفر) بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بحسب ما أوردته صحيفة آخر لحظة – أنهم فخورون بهذا الإنجاز، كما أن الرحلة كانت شيقة وممتعة، ولم تخل من المغامرات، وأكد أنهم عقب وصولهم تم تكريمهم وقصدوا جميع المناطق السياحية والأثرية، وأيضاً قاموا بزيارة السفارة السودانية بالقاهرة، وأكد أنهم وجدوا تفاعلاً كبيراً من قبل المصريين، وكذلك من قبل السودانيين المقيمين هناك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)