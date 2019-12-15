ارتفاع أسعار السيخ والأسمنت بأسواق الخرطوم

التاريخ: 15-ديسمبر-2019 فى : اقتصاد 82 مشاهدة Advertisements كشفت جولة ميدانية في أسواق بالخرطوم عن ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد لاسيما السيخ، حيث قفز سعر طن السيخ إلى (54) جنيهاً، وبلغ سعر طن أسمنت عطبرة بربر (9.700) جنيهاً، فيما سجل سعر طن أسمنت صخرة السودان (9.500) جنيهاً. وعزا صاحب مغلق بسوق السجانة بحسب آخر لحظة – حسام الدين البرعي لـلصحيفة ارتفاع أسعار مواد البناء إلى تذبذب سعر الدولار بالسوق الموازي نتيجة لعدم الاستقرار السياسي بالبلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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