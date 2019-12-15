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تجديد إعلان جوبا حتى 14 فبراير

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 15-ديسمبر-2019

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تجديد إعلان جوبا حتى 14 فبراير

وقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح مساء السبت اتفاقاً لتجديد إعلان جوبا لحسن النوايا يستمر حتى الرابع عشر من شهر فبراير المقبل،ووقع عن الحكومة رئيس وفدها المفاوض الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الاول لرئيس مجلس السيادة.

وقال الوسيط الرئيسي في المفاوضات توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في تصريحات صحفية إن التمديد حتى فبراير المقبل جاء لإتاحة المزيد من الوقت للاستمرار في المفاوضات،والوصول إلى اتفاق حول القضايا العالقة على مستوى المسارات الخمس.

وقال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي المتحدث باسم الوفد الحكومي، بحسب الشروق –  إن تمديد بروتوكول جوبا حتى الرابع عشر من فبراير 2020 أملته ظروف موضوعية.

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وشدد على أن الخطوة تأكيداً على قناعة كل الأطراف بوجود فرص كبيرة للوصول لسلام ورغبتها في تحقيق ذلك،وهو ما سيسهم حسبما،قال في المزيد من تهيئة المناخ العام للوصول للسلام المنشود.

وتوقع التعايشي الوصول للسلام قبل انتهاء الفترة لعدم وجود خلاف كبير، وقال “ربما نصل لاتفاق في وقت واحد مع كل الأطراف”.

وقال إن مفاوضات السلام الحالية تختلف عن كل المحاولات،التي كانت تتم في السابق وأنها بلا خطوط حمراء.

ولفت إلى أن الجولة تنعقد دون أية إملاءات دولية أو إقليمية، وتشمل كافة الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية وغيرها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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