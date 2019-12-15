بسبب تصريحات أوزيل.. حرمان الصينيين من مشاهدة مباراة سيتي وأرسنال

التاريخ: 15-ديسمبر-2019
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استبعدت قناة “سي سي تي في” الصينية الحكومية مباراة أرسنال مع مانشستر سيتي من جدول البث اليومي لها بسبب انتقاد الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال للسياسات الصينية.
وكان من المقرر أن تبث “سي سي تي في” مباراة أرسنال مع مانشستر سيتي التي تقام يوم الأحد ضمن فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنها امتنعت عن ذلك بسبب انتقاد اوزيل للمعاملة التي يلقاها مسلمي الويغور في الصين، ونشر مسعود بيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقد خلالها السياسات التي تتبعها الصين مع مسلمي الويغور.
وبحسب موقع (العربية) وصف الاتحاد الصيني لكرة القدم تصريحات أوزيل بأنها “غير مقبولة” و”جرحت مشاعر” الجماهير الصينية، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم وقررت قناة “سي سي تي في” بث مباراة توتنهام مع وولفرهامبتون بدلا من مباراة أرسنال مع سيتي.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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