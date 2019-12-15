قرار وزاري بقبول طلاب المساق الفني بكليات الهندسة

التاريخ: 15-ديسمبر-2019 فى : أخبار 31 مشاهدة أصدرت رئيس المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرة التعليم العالي أ.د.انتصار صغيرون قراراً بقبول طلاب المساق الفني بكليات الهندسة بالجامعات السودانية لهذا العام استثناءً ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. Advertisements ويأتي القرار بحسب سونا – استناداً إلى أحكام ومواد قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 وتوصية مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات . ويمثل القرار تشجيعاً لطلاب المساق الفني و تحقيقاً لرغباتهم في مجالات الدراسة الجامعية . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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