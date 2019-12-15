المهدي:تحالف العنصر العسكري والمدني مهم لاستقرار السودان

أكد رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي أهمية تحالف العنصرالمدني والعسكري والدولى لاستقرار السودان، وقال إن للأسرة الدولية مصلحة فى تحقيق سودان ديمقراطى يحقق السلام والعدالة والتنمية.

وخاطب المهدي يوم الأحد الندوة القومية حول مشروع بناء السلام الوطنى والتي تنظمها لجنة نفرة العلاقات الخارجية بحزب الأمة القومي تحت شعار : (نحو آفاق أرحب لعلاقات السودان الخارجية في ظل ثورة الإصلاح والتغيير) في الفترة من ١٥ إلى ١٦ ديسمبر الجاري بفندق كورال بالخرطوم.

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ودعا المهدى بحسب الشروق – إلى ضرورة تأسيس علاقات مع دول البركس خاصة الصين وروسيا على بروتوكولات جديدة، مطالباً الصين بإسقاط الديون عن السودان كسباً للعلاقات مع الشعب السودانى.

وأعلن ترحيبهم باللقاءات المزمعة لأصدقاء السودان،مشيراً إلى مناقشة الأشقاء بعدم جر السودان للمحورية ذات العائد السلبى والتركيز على مشروع مارشال لدعم التنمية في السودان،مشيراً إلى ترحيبهم بالنظام الإسلامى الجديد الذى تقوده ماليزيا لمافيه من ايجابيات.



وقال المهدي إذا أردنا النجاح في مهمة تحقيق تطلعات الوطن المشروعة وأهداف الثورة إن العلاقات بين الدول تغيرت كثيراً فالأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة والمؤسسات الدولية والعولمة خلقت واقعاً جديداً وتداخل الشأن الداخلي مع الخارجي.

وشدد المهدي على ضرورة الاعتراف بأن السودان بموجب ثورة ديسمبر المجيدة قد عبر من نظام انقلابي بلا شرعية إلى نظام شرعي مسنود بإرادة الشعب مما يتطلب التخلي عن كافة المعاملات القديمة القائمة على أساس النظام المخلوع والتعامل مع النظام الجديد بمنطق جديد لا يخرب الوضع الجديد.

وأوضح أن السودان حتى بعد انفصال الجنوب يمثل افريقيا مصغرة إذا اضطربت الأحوال فيه سيصير ساحة لتجمع كل العقارب والثعابين، و قال ينبغى على الأسرة الدولية أن تدرك أن لديها مصلحة فى استقرار السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)