معلم سوداني يلقي مصرعه دهساً تحت عجلات سيارة فتاة خليجية

التاريخ: 15-ديسمبر-2019
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تسببت فتاة خليجية في الثامنة عشر من عمرها في وضع حد لحياة معلم المرحلة الثانوية بالسودان جودة بخيت بلة (35) عاماً عندما صدمته بعربتها الخاصة أثناء عبوره للطريق بمدينة الجبيل التي تقع شرقي المملكة العربية السعودية.
وتعود التفاصيل الحزينة وفقاً لمصادر، أنه بعد نهاية الدوام الرسمي داهمت عربة فارهة تقودها فتاة خليجية المعلم جودة أثناء عبوره الطريق ليلقي مصرعه في الحال، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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