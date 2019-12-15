المريخ ليس الهلال ياكفاح !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من المفارقات في دوري هذا الموسم ان تتحول مواجهة المريخ والامل مساء اليوم في عطبرة الي ( مباراة بطولة )حسب حديث المحللين وتحديات الجماهير للدرجة التي تفرد لها الصحافة الحمراء مساحة كبيرة رغم ان الدوري لازال طفلا يحبو وامام المريخ والامل وبقية المنافسين مشوار طويل يخفي الكثير من المفاجآت التي يتوقع ان تقلب موازين المنافسة وتطيح بالمرشحين علي الورق !

بالتاكيد هذا ليس تقليلا من فرقة الفهود التي لها باع طويل في مسابقة الدوري الممتاز وصولات وجولات مع ناديي القمة اللذان طالما ذاقت جماهيرهما المر والحنظل علي استاد عطبرة ،، ولكن مادفعني لذلك التصريحات الصادرة علي لسان مدرب الامل كفاح صالح وهو يتحدث للزملاء في الصدي عن لقاء اليوم بنوع من الغرور وكأنه قد ضمن النتيجة قبل اطلاق صافرة البداية وهو بذلك يخطيء في تقديراته وتقييم خصمه ،، فالمريخ الذي حقق تحت قيادة مدربه جمال ابو عنجة ستة انتصارات علي التوالي ليس هو في ضعف الهلال الذي كان قد سقط امام الامل بهدف في اكتوبر الماضي ،، وهذا لايعني ايضا ان مواجهة اليوم سهلة ومضمونة بالنسبة للمريخ بل علي العكس من ذلك نتوقع ان يجد الزعيم صعوبة في الوصول الي شباك الامل الذي يتميز فنيا هذا الموسم بالاداء القوي والانسجام الواضح بين خطوط الفريق خاصة الوسط والهجوم بفضل الاستقرار الذي ينعم به فريق الامل علي المستوي الفني والاداري .

مانود الاشارة اليه ان امام المدرب جمال ابوعنجه مهمة صعبة في اختيار التشكيلة المناسبة بسبب النقص الذي يعاني منه المريخ وظهر ذلك في المباريات الثلاث الاخيرة حيث تزايد العدد في كشف المصابين كان اخرهم صلاح نمر وخالد النعسان اضافة الي عدم تعافي السماني الصاوي واحمد ادم .

يظل الهاجس الاكبر داخل استاد عطبرة هو جمهور الامل وحماسه الزائد الذي كثيرا مايدفعه للخروج عن الروح الرياضية خاصة وان مباراة اليوم تمثل لفريقه مسألة (حياة او موت ) من اجل المحافظة علي امل المنافسة علي لقب الدوري كما صرح بذلك مدربه كفاح صالح يضاف الي ذلك الخوف من اخطاء الحكام ومجاملاتهم لصاحب الارض خاصة وان الفترة الاخيرة قد شهدت سقوطا شنيعا للتحكيم في عدد من مباريات الدوري الممتاز كان اخرها مافعله الحكم ياسر الله جابو في استاد القضارف باهدائه الهلال ضربة جزاء من خياله رجحت كفة الازرق امام فريق الشرطه وغيرها من الاخطاء كان مسرحها عدد من ملاعب الولايات الامر الذي قد يتكرر في استاد عطبرة مساء اليوم مما يهدد بكارثة قد تفسد اجواء المباراة والتي كما هو معروف تحيط بها درجة عالية من الحساسية بسبب تاثير نتيجتها علي حدة الصراع حول مركز الصدارة الذي لازال تحت قبضة المريخ وبفارق نقطتين عن الامل ،، عموما نتمني ان تمر المباراة بهدوء وسلام .