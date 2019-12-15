أمين عام الأمم المتحدة “محبط” من نتائج قمة المناخ الـ25 في مدريد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، عن إحباطه من النتائج التي توصلت لها قمة المناخ الـ25، المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد، مؤكدا أن “المجتمع الدولي خسر فرصة مهمة لتخفيف حدة الأزمة المناخية”.

وأكد غوتيريش، في تغريدة عبر “تويتر”، “أشعر بالإحباط من نتائج اجتماعات قمة المناخ 25، فالمجتمع الدولي كان لديه فرصة مهمة لإظهار المزيد من الطموح والاهتمام لتخفيف حدة أزمة المناخ”.

وأردف “ولكن لا يجب أن نيأس، ولن أيأس”.

​وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تطلعه أكثر من أي وقت مضى، لتكون 2020، “هي التوقيت المماثل الذي تسير فيه الدول وفق ما يمليه العلم للحد من الأزمة المناخية، حتى لا يستمر ارتفاع درجات الحرارة درجة ونصف”.