المريخ و الأمل.. صراع الصدارة (٣).. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بإحترام المريخ كفريق كبير سنتمكن من الفوز عليه.. بهذه الكلمات علّق المدير الفني للأمل العطبراوي (علي المواجهة المرتقبة اليوم) خلال حديثه المستفيض بالأمس في احدي الاذاعات.

هذه الرؤية تخبرنا عن العقلية التدريبية التي نواجهها اليوم و مدّي النضج الفني الذي وصل اليه المدرب كفاح صالح الذي يُعد الآن من خيرة مدربي الدوري الممتاز.

كفاح يعلم جيداً قيمة المريخ الفنية كأكبر و أقوي فريق في السودان.. و إن كان الرجل مُقراً بهذه الحقائق و مُقدراً لها فالمريخ أيضاً يحترم التنافسية التي يلعب من أجلها الفهد العطبراوي للدفاع عن حقوقه المشروعة في التطلُع للفوز ببطولة الممتاز و ان كنا قد نوهنا لأن التوقيت ما زال مبكراً للغاية لطرح فكرة وجود الأمل علي منصات التتويج.

مريخ (كيغان) هو النسخة الأكثر واقعية و ديناميكية في انجاز المطلوب بدقة و كفاءة ممزوجة بالقوة المستمدة من حب الشعار و الرغبة في الزود عن الكيان.. و هذا ما نتمني أن نتابعه اليوم في مدينة الصمود و قلعة النضال الأولي.

المريخ سيعاني من نقصاً هائلاً و خاصة في الخط الخلفي بسبب غياب نمر المصاب و امير الموقوف.. لهذا نتوقع عودة ضياء الدين ليتواجد برفقة حمزة داؤود (حال أصبح جاهزاً للمشاركة) في قلب الدفاع مع محمود ام بده و التكت علي الاطراف.

في خط الوسط الخيارات أفضل بكثير من الخط الخلفي بوجود نيلسون و محمد الرشيد و التش و رمضان.

في الهجوم سيكون تيري و شلش و النعسان علي أهبة الاستعداد لترويض الفهود في معقلها و وسط جمهورها.

كل الأمنيات للمريخ العظيم بالفوز و الظفر بالنقاط للابتعاد أكثر في الصدارة من أجل الاحتفاظ باللقب بحول الله و توفيقه.

*نبضات متفرقة*

نواصل سرّد نتائج مباريات الفريقين و بعض الاحصائيات الخاصة بالمواجهات السابقة.

في 2016 فاز الزعيم بهدفين نظيفين في القلعة و تعادل الفريقان بهدفٍ لكل فريق بأم المدائن.

و في موسم 2017 تعادل الفريقان سلبياً في عطبرة ثم فاز المريخ بهدفين مقابل هدف في القلعة الحمراء.

و أخيراً فقد حقق المريخ الفوز في مباراتيه الأخيرتين أمام الأمل بثنائية نظيفة في عطبرة و برباعية نظيفة في أم درمان.

جملة مباريات الفريقين بلغت (٣٠) لقاءً.

الزعيم الفخيم فاز في (٢٣) لقاء و حضر التعادل بين الفريقين في (٥) مباريات في حين فاز الأمل مرتين فقط علي المريخ.

المريخ أحرز (٦٣) هدفاً في الأتبراوي في حين تقبلت شباكه (١٦) هدفاً.

مباريات الأمل علي ملعبه بلغت (١٥) لقاء اثنتان منها لُعبتا في مدينة بورتسودان بسبب العقوبات الموقعة علي جمهور الأمل.

علي ملعب الأمل فاز المريخ في تسع مباريات و تعادلا في خمس في حين فاز الأمل مرةً واحدة فقط علي ملعبه.

المريخ أحرز 22 هدفاً في المباريات التي جرّت بملعب الفهود مقابل 10 أهداف تقبلتها شباكه.

الزعيم يملك في رصيده 29 نقطة من 12 مباراة.. حيث فاز في 9 و تعادل في 2 و خسر مباراة واحدة فقط.

الفهود يرتكزون علي 27 نقطة من 13 مباراة (بفارق مباراة عن الأحمر) و في رصيدهم 8 مباريات حققوا فيها العلامة الكاملة مع ثلاثة تعادلات و خسارتين.

رماة المريخ أودعوا 22 هدفاً في شباك الخصوم كثاني أفضل خط هجوم بنسبة بلغت (1. 83) هدف في كل مباراة.. و شباك الأحمر تقبلت 7 أهداف كأفضل خط دفاع في الدوري بنسبة (0. 58) هدف لكل مباراة.

الأمل أحرز 21 هدفاً بنسبة تصل الي (1. 62) هدف في كل مباراة.. و استقبل مرماه 10 أهداف بنسبة (0. 77) هدف لكل مواجهة.

أكبر فوز حققه المريخ علي الامل بلغ الـ8 أهداف نظيفة باستاد الخرطوم في موسم 2008.. و اكبر فوز حققه الاحمر بعطبرة كان بثلاثية نظيفة في موسم 2012.

آخر 5 مباريات جمعت الفريقين شهدت فوز المريخ في 4 و التعادل في واحدة.

الزعيم فاز في آخر خمسة لقاءات في الدوري الحالي (الهلال ـ الرابطة ـ الفلاح ـ أهلي عطبرة و هلال كادوقلي).

آخر خمس مباريات للأمل فاز خلالها أربع مرات أمام (أهلي عطبرة ـ هلال كادوقلي ـ أهلي شندي و أهلي الخرطوم) و خسر لقاءاً وحيداً أمام حي العرب.

المريخ أدي 6 مباريات خارج ملعبه هذا الموسم.. فاز في خمس و خسر واحدة فقط كانت أمام (حي الوادي) نيالا.

الأمل أدي 6 مباريات بملعبه (الفلاح ـ هلال كادوقلي ـ أهلي مروي ـ الهلال ـ الشرطة القضارف ـ الخرطوم الوطني).. فاز في 5 و تعادل في واحدة (الخرطوم الوطني) و لم يخسر مطلقاً بين جمهوره هذا الموسم.

المريخ لعب تحت إمرة كيغان 8 مباريات.. فاز في 7 و تعادل مرةً وحيدة كانت امام الخرطوم الوطني.

نغادر اليوم الي مهد الصبا و مرتع الشباب لنساند المريخ و نلتقي بالأحباب الذين فرقتنا عنهم صرّوف الحياة.

المئات من جماهير المريخ ستتقاطر لمدينة الحديد و النار لتكون خلف معشوقها في معركة تأمين الصدارة و العودة بالجدارة بحول الله و قوته.

نتمني أن يحسن اتحاد عطبرة التنظيم و ان تخرج المباراة في ثوبٍ قشيب يليق بقمة السودان.

المباراة ستشهد حضوراً كثيفاً و عليه نتوقع أن يتم تأمينها بالصورة المطلوبة من الاجهزة الامنية المختصة.

علي لجنة التحكيم اختيار القوي الامين من حكامها الدوليين.. و أن يمنح قاضي الجولة صاحب كل حق حقه بالكامل.

للمرة الثانية نناشد قناة الملاعب بنقل قمة الدوري بأفضل ما يمكن فالمباراة ستكون الاعلي مشاهدة خلال الموسم و حتي يستمتع الاخوة المغتربين بمشاهدة كل تفاصيل المواجهة الأكبر.

و بإذن الله نتابع مباراة جميلة تستحق وصف القمة في كل تفاصيلها داخل أو خارج الملعب.

*نبضة أخيرة*

جينا ليك و الشوق دفرنا.