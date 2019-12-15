بقرة في شارع البلدية تدعم الزحف الأخضر !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* أمس في مسيرة (الكيزان) ظهر إسحاق أحمد فضل الله محمولاً على الأعناق .

* إسحاق (أيقونة) ثورتهم .

* بلغ من العمر الـ(80) ويمثل أيقونة بالنسبة لهم .

* ظهور إسحاق ذكر الناس بقصة الغزالة .

* قصة الغزالة التي رواها إسحاق أحمد فضل الله قبل سنوات وذكر فيها أن غزالة تبرعت لهم (بلحمها وشحمها) عندما وجدتهم (جعانين) في أحراش جنوب السودان أيام الحرب .

* الغزالة التي (جات برجلينها وقالت للمجاهدين اضبوحني) .

* غزالة أرسلها الله مباشرة للمجاهدين في جنوب السودان فذبحها (قائد المتحرك) وأكلها الجنود الذين من بينهم إسحاق .

* شكلو إسحاق وبعد ذبح الغزالة قد أكل (الفخدة) و(الكبدة) .

* على طريقة الغزالة وبما أن مسيرة الأمس، قد شارك فيها إسحاق وبما أن المسيرة (الضعيفة) قد انطلقت (7 صباحاً) أعتقد أن هنالك (بقرة) تبرعت (بلبنها) لإسحاق فضل الله وإخوانه في (الزحف) .

* اتوقعوا بعد سنة يحدثكم إسحاق فضل الله عن (البقرة) التي (حلبت نفسها أمام القصر حتى يشرب الكيزان شاي الصباح حماية للدين) .

* ح يقول ليك (وبينما نحن ننصر الدين يوم الزحف الأخضر بشارع القصر جاتنا بقرة من شارع البلدية تضرع وليها ضرع، وقالت احلبني يا إسحاق عشان جماعتك ديل يشربوا شاي الصباح).

* ثم أرسل لنا الله (لقيمات) في شكل (مطر) .

* كل هذا نصرة للدين وشريعة الله .

* وما بعيد تكون (أمطرت لهم قهوة) .

* هذه بركات تتنزل لإسحاق وبقية الكيزان لأنهم بينصروا الدين .

* الغريب في الأمر إنو ديل بينصروا في الدين في شارع القصر وبهناك المحكمة أصدرت حكمها ضد البشير رئيس حزب الدين .

* سنتان سجن في قضية لو كان البشير يطبق الدين لما سأله أحد .

* الذي لا يفهمه إسحاق فضل الله وباقي الكيزان أنهم عندما يتحدثون عن نصرة الدين يسيئون لنا .

* دي إساءة لينا نحن كسودانين .

* دايرين تنصروا الدين في الخرطوم ؟

* هو نحن كفار يعني ولا شنو؟

* البيشوفكم تهتفوا للدين يقول نحن إسرائليين .

* نحن كنا وما زلنا وسنظل نطيع الله ورسوله .

* وعندما خرجنا في ثورة أدهشت العالم كنا نستهدف الحرامية وتجار الدين .

* نحن قلعناكم من الحكم عشان نحمي الدين منكم .

* والله صحي .

* شلناكم عشان يكون الدين لله وحده .

* شلناكم عشان نعبد الله وليس البشير .

* القلبو علي الدين ظاهر والقلبو علي مصالحو ظاهر .

* والدنيا دوارة .

* (30) سنة كانوا في الحكم (الكل في الكل) .

* وهسه بقوا يفرحوا بي مسيرة .

* قالوا ما بسلموا البلد، قالوا الواتساب ما بسقط الحكومة، قالوا ديل شماسة وبتوعين بنقو .

* وهسه هم فرحانين عشان عندهم مسيرة نجحت .

* دي قدرة الله شفناها فيكم .

* ربنا اللعبتو بكلامو (30) سنة نزع منكم الملك والحياء كذلك .

* لما كنا بنصلي وبنصوم وبنتصدق ونمشي الحج لم نفعل ذلك تقرباً للبشير .

* حصل شفت ليك زول مشى صلاة الصبح حباً وتقرباً للبشير ؟

* في زول أتصدق حباً وتقرباً من علي عثمان محمد طه؟

* لا طبعاً .

* اعطنا الله ورسوله .

* والله موجود والبشير سقط .

* والدين عندنا خط أحمر ما عشانكم وإنما عشان الخلقنا وخلقكم .

* المهم .

* والله نحن في الهلال لو لقينا لينا غزالة زي بتاعت إسحاق دي بنرتاح راحة جد .

* نمشي نلعب مع النجم الساحلي وتجي غزالة غير مرئية تهز شبكة النجم والحكم يحسب القون لصالح وليد الشعلة .

* نحن في الهلال نحتاج لهذه البركات التي يتمتع بها إسحاق فضل .

* غزالة واحدة بتريحنا .

* غزالة بـ(الباء)؟

* ونركب صافنات ونجيبه (سودانية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* و..و..

* الجوه وجداني بريدو.