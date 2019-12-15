مقتل فتاة ليلاً في ظروف غامضة داخل منزلها بالجزيرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحقق شرطة مدني جنوب في وقائع البلاغ الذي تقدم به أحد المواطنين أفاد فيه بأن مجهولاً قام بالدخول إلى منزل ابنة شقيقته البالغة من العمر إحدى عشر عاماً وتمكن من قتلها بالسكين واختفى عن الأنظار.

وقامت الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثة لتوقيع الكشف الطبي عن أسباب الوفاة وتدوين بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي. المادة السابقة العثور على مواطناً موقتاً داخل خور بالازهري…. المقالة القادمة بقرة في شارع البلدية تدعم الزحف الأخضر !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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