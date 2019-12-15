العثور على مواطناً موقتاً داخل خور بالازهري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تلقت شرطة الأزهري غرب بلاغاً من أحد المواطنين أفاد في بلاغه بالعثور على جثة رجل داخل خور بمنطقة الأزهري بالخرطوم وبعد تلقي الشرطة للبلاغ تحركت عربة مسرح الحادث التي قامت باجراء المعاينات الأولية.

وبحسب الدار، أتضح بأن الجثة لرجل في العقد الثالث من العمر ولا توجد آثار واضحة لإصابات لتقوم الشرطة بتحويل الجثة للمشرحة لتحديد أسباب الوفاة كما باشر المتحري في متابعة الاجراءات للتعرف على هوية المتوفي. المادة السابقة الزحف الأخضر نحو 31 مليار !!.. بقلم أبوبكر عابدين

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