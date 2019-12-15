أمير سعودي .. المخابرات السعودية تستخدم “السحر والشعوذة” في تنفيذ عملياتها!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الأمير السعودي المعارض، خالد بن فرحان آل سعود، عن استخدام المخابرات السعودية (السحر والشعوذة) في عملها، مثيراً ضجة واسعة بهذه المعلومة المثيرة.

واتهم الأمير السعودي المعارض في تغريدة رصدتها “وطن” كلاً من رئيس الاستخبارات السعودية الحالي خالد الحميدان، وسابقه يوسف الإدريسي، باستخدام “السحر والشعوذة” حسب قوله في عمل جهازهم المخابراتي.

وأضاف بن فرحان قائلاً :” المخابرات السعودية التي تديرها مجموعة تيوس حالياً، اصبحوا رمز لأثارة السخرية والضحك لجميع مخابرات العالم”، متابعاً :” فعلي الرغم مما يتمتعون به من امكانات ضخمة، وتعاون استخباراتي قوي، بالإضافة إلي اعتمادهم السحر والشعوذة ، انتجوا أفشل عملية اغتيال في التاريخ المخابراتي، أليسوا فشله ؟؟ “.وبات اسم المخابرات السعودية مرتبط بأي عملية فاشلة تجري في العالم، بعد فضيحة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي جرى قتله في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول وتقطيع جسده إلى أجزاء.