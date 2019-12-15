اسكتلندا: بوريس جونسون لا يمكنه إجبارنا على البقاء باتحاد مع بريطانيا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، اليوم الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول، رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بوريس جونسون لا يمكنه أن يبقي اسكتلندا ضمن “المملكة المتحدة” ضد إرادة اسكتلندا.
وكان جونسون قد قال مرارا وتكرارا، إن حكومته لن توافق على أن تمضي قدما في إجراء استفتاء آخر على الاستقلال الاسكتلندي.
وفاز الحزب الوطني الاسكتلندي بـ48 مقعدا من أصل 59 مقعدا مخصصا لاسكتلندا في البرلمان البريطاني، ما يمنح حزبها تفويضا من أجل إجراء استفتاء جديد لاستقلال اسكتلندا.
وقالت ستيرجن في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”: “إذا كان جونسون يفكر بأن رفض إجراء استفتاء جديد هو نهاية الأمر، فهو خاطئ تماما تماما”.
وتابعت بقولها “لا يمكنه (جونسون) الاحتفاظ باسكتلندا رغم إرادتها، وإذا كانت المملكة المتحة ستستمر، لا يمكن أن يتم ذلك إلا بموافقة الشارع”.
واستمرت “إذا كان جونسون واثقا من استمرار الاتحاد، فعليه أن يكون واثقا بما يكفي لإثبات صحة وجهة نظره، ويسمح للناس أن تقر هذا الأمر”.
وأفادت وكالة “رويترز”، أن بوريس جونسون قال لستيرجن في اتصال هاتفي، أمس الجمعة، إنه يعارض إجراء استفتاء ثان على استقلال.
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