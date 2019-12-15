قطر تكشف لأول مرة سبب اللجوء إلى إيران

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد وزير المالية القطري علي العمادي، أن “الدوحة لجأت خلال “الحصار”، إلى استعمال المجال الجوي الإيراني بعد أن تم إقفال الحدود الجوية والبرية مع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأشار العمادي، خلال حلقة نقاشية مشتركة مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن في منتدى الدوحة، إلى أن “خلال تلك الفترة وحتى الآن لا تتجاوز نسبة التجارة بين قطر وإيران 3 في المائة من إجمالي التجارة البينية بين الدول الخليجية وإيران”.
وقال الوزير القطري، إن “معظم التبادل التجاري بين قطر وإيران يقتصر على المنتجات الغذائية والزراعية بالإضافة إلى بعض المساعدات الإنسانية”.
وكالة الأنباء القطرية
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