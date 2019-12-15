مسؤول أمريكي يوجه رسالة نارية إلى السعودية من قلب قطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه السيناتور الأمريكي البارز، ليندسي غراهام، رسالة قوية إلى السعودية من قلب قطر.

وفي كلمة ألقاها، أمس السبت، في منتدى الدوحة المقام في قطر، سلط غراهام الضوء على قضايا مختلفة من بينها علاقة بلاده مع المملكة العربية السعودية، ومدى تأثير مقتل الصحفي جمال خاشقجي على العلاقات بينهما. وذلك بحسب وكالة “سي إن إن”.

وقال غراهام إن السعودية حليف استراتيجي، لكن ما حدث مع الإعلامي السعودي جمال خاشقجي “يظهر عدم احترام تام للعلاقة الأمريكية السعودية”.

وأشار غراهام إلى أنه سبق أن زار المملكة مرارا وتكرارا مع السيناتور الراحل جون ماكين، واستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عندما وصل الأخير واشنطن قبل عدة سنوات للمشاركة في المراسم التذكارية المقامة بمناسبة نهاية حرب الخليج الأولى.

وأكد السيناتور الأمريكي أن مقتل خاشقجي “غير كل شيء” في العلاقات بين الطرفين، السعودي والأمريكي، قائلا:

أن السعودية حليف استراتيجي، لكن ما حدث مع خاشقجي يظهر عدم الاحترام التام للعلاقات الثنائية، ويخالف جميع قواعد المجتمع المتحضر. وإذا تم تجاهله فسوف نعيش للندم من ذلك. وهذه هي إحدى المشاكل التي يجب علينا حلها.

ووجه غراهام رسالة إلى “الأصدقاء السعوديين”، قال فيها “إن الأسهم الخاصة بكم أخفض مما كانت عليه في أي وقت مضى، والطريقة الوحيدة لتغيير ذلك هي أن تغيروا أنفسكم”.