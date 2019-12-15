خطوة تركية هامة نحو دعم حكومة الوفاق الليبية عسكريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتخذت تركيا خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية في ساعة متأخرة الليلة الماضية عندما أحيل إلى البرلمان اتفاق ثنائي يشمل بنودا لإطلاق “قوة رد فعل سريع” إذا طلبت طرابلس ذلك.

كانت أنقرة وطرابلس وقعتا أواخر الشهر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية تعتبرها اليونان انتهاكا للقانون الدولي.

وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه فإن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، “البرلمان سيدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه”، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

ولم يتضح متى سيتم التصويت في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال جاويش أوغلو، أمس السبت، إن ليبيا لم تطلب “حتى الآن” نشر قوات وهو خيار تحدث عنه أردوغان الأسبوع الماضي.