زوج يطالب طليقته بإرجاع ذهب بملايين الجنيهات

التاريخ: 15-ديسمبر-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة على إثر عودة الزوجة من إحدى دول البترول وقيامها برفع دعوى طلاق ضد الزوج مستندة على أسباب شرعية في الطلاق استجابت المحكمة لدعوى الزوجة لتقوم بتطليقها طلقة بائنة للضرر، وطالب الزوج بإرجاع المصوغات الذهبية التي قام بشرائها للزوجة عندما كانت معه أيام الإغتراب، إلا أن المحكمة رفضت طلب الزوج واعتبرت المصوغات الذهبية من حق الزوجة في الزينة التي حصلت عليها بحكم إقامتها معه في دولة الإغتراب، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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