أب يرفع دعوى على أبنائه بسبب الإنفاق

التاريخ: 15-ديسمبر-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة ألزمت المحكمة الشرعية بأم درمان ثلاثة من الأبناء بالإنفاق على والدهم المسن بواقع ألف جنيه لكل ابن من أبنائه الثلاثة وكان الأب قد تقدم بطلب للمحكمة أفاد فيها بأنه بلغ من العمر حوالي السبعين عاماً وأبناءه الثلاثة لا يقومون بالصرف عليه وبعد مثول الأبناء أمام المحكمة ألزمتهم بالإنفاق على الأب لعدم وجود مصدر دخل له ليخرج الأب راضياً من الحكم، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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