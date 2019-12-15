هلالان في كلاسيكو صامت بالجوهرة والمريخ والأمل في قمة نارية بعطبرة

الخليج 365 :

يحل المريخ ضيفا على الأمل عطبرة مساء اليوم على ملعب مدينة الحديد والنار لحساب الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في قمة مباريات الجولة . ويدخل الأحمر المباراة في ظروف عصيبة للغاية إذ يفقد الفريق جهود خط دفاعه بالكامل للإصابة والإيقاف وتواجد عماد الصيني مع المنتخب الوطني.

لتكون أمام الأحمر مهمة صعبة لغاية أمام فريق قوي للغاية ومنظم ومكتمل الصفوف بعد عودة نجميه ألوك أكيج وأبو القاسم.

المريخ يتصدر المسابقة برصيد (29) نقطة فيما يحل الأمل ثانياً برصيد (27) نقطة وللمريخ مباراة مؤجلة وفوزه في مباراة اليوم يقربه كثيراً من صدارة النصف الأول من الموسم إذ يعد فهود الشمال الخطر الحقيقي للفرقة الحمراء والمنافس الأول بعد التراجع المريع للهلال في النسخة الحالية.

الأحمر أجرى عدداً من التدريبات بعد مباراته أمام الأهلي في الجولة قبل الماضية وحقق الفريق الفوز على الهلال كادوقلي بثلاثية نظيفة بعد مستوى جيد .

الطرف الثاني في المباراة الأمل عطبرة يدخل المباراة متسلحاً بعزيمة كبيرة ومعنويات عالية بعد أداء مذهل في النسخة الحالية وحقق الفريق انتصارات متتالية قطعها حي العرب بتعادل مقنع ذلك أن السوكرتا يقدم في مستويات مميزة أيضاً ويهدد الأزرق في المركز الثالث لتكون المباراة صعبة للغاية ازدادت صعوبتها على الفرقة الحمراء بعد الغيابات التي ضربت صفوف الفريق وستحرمه من جهود جميع مدافعيه.

وعلى ملعب الهلال بأم دمان يواجه الأزرق ضيفه هلال التبلدي في مباراة صعبة على الفريقين معاً ويدخل أصحاب الأرض المباراة بدافع كبير بعد أن استعاد الفريق توازنه في المسابقة وحقق الفوز في الجولة الماضية على حساب الشرطة القضارف غير أن الفريق فقد مركزه الثالث ويأمل الفوز واستعادته من جديد في انتظار أن يحسم التعادل نتيجة مباراة المريخ ومضيفه الأمل.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد (25) نقطة فيما تراجع هلال التبلدي تراجع الفريق بشدة في النسخة الحالية وفقد تميزه كما سيفقد هدافه أحمد عباس ليدخل المباراة في وضع صعب للغاية.