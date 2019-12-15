ريان الظاهر الأكثر طلباً في إعلانات الشركات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يبدو أن مذيعة قناة النيل الأزرق ريان الظاهر صارت الأكثر طلباً في إعلانات الشركات المختلفة، وذلك عقب ظهورها في إعلانات تخص عدداً من الشركات الكبيرة.

وأفادت مصادر أن إحدى الشركات الكبيرة العاملة في مجال تصنيع المواد الغذائية بصدد التعاقد معها على الظهور للترويج لأحد منتجاتها مقابل مبلغ مالي ضخم للغاية،.

وتعتبر الريان بحسب صحيفة السوداني، إحدى المذيعات المميزات اللائي انتقلن من قناة (قوون) لقناة (النيل الأزرق) قبيل ما يزيد عن عامين، وحققت العديد من النجاحات عبر (البلو نايل).