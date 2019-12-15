إقتصادي : عدة تحديات تواجه الموازنة العامة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ابان د. هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي ان هنالك عدة تحديات تواجه موازنة 2020م

واوضح د. هيثم فى تصريح (لسونا) هذه التحديات والتى تتمثل فى ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ 60% فى شهر نوفمبر المنصرم بجانب عدم الاستقرار فى اسعار صرف العملات الاجنبية امام العملة الوطنية التي تعاني من هبوط مستمر موضحا ان من اهم التحديات التي تواجه الموازنة تتمثل فى اختلال الميزان التجاري حيث بلغ حجم عائدات الصادر فى موازنة 2019م ثلاثة مليارات دولار مقابل سبعة مليارات دولار للواردات

كما ينتظر الموازنة القادمة تحدي ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي بلغت نسبة تتراوح بين 45-50 % من حجم السكان مبينا ان مؤتمر المانحين للسودان يمكن ان يقدم تمويلا للتنمية والانتاج داعيا الى استغلال وترشيد الموارد بسن القوانين الملزمة خاصة فى معدن الذهب مطالبا باحداث اصلاحات هيكلية عاجلة كاصلاح الدعم بالانتقال من دعم الاستهلاك الى دعم الانتاج مع تحسين بيئة الاعمال لمضاعفة الاستثمارات العامة والخاصة فى مجال البنية التحتية وذلك لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وصولا لمرحلة التعافي الاقتصادي الشامل .