الهلال يستعيد جماهيره أمام التبلدي

الخليج 365 : أوقفت لجنة الاستئنافات بإتحاد كرة القدم السوداني قرار لجنة الإنضباط بحرمان الهلال من جماهيره لثلاث مباريات وذلك حتى النظر في الاستئناف الذي تقدم به الهلال.

وكانت لجنة الانضباط قد اوقعت على الهلال عددا من العقوبات على خلفية أحداث الديربي الذي خسره الأزرق ومن بين العقوبات حرمان الفريق من جماهيره ثلاث مباريات.

وسيواجه الهلال مساء اليوم هلال الأبيض لحساب الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز وسيكون بإمكان انصار الأزرق متابعة المباراة من ملعب الهلال بأ مدرمان. المادة السابقة الزكاة بالجزيرة تستهدف جباية (804) مليون جنيه المقالة القادمة إقتصادي : عدة تحديات تواجه الموازنة العامة

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