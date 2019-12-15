الزكاة بالجزيرة تستهدف جباية (804) مليون جنيه

الخليج 365 :

شرع ديوان الزكاة بولاية الجزيرة في وضع الترتيبات اللازمة لحصر وتصنيف 700 خلوة قرآن كريم بالولاية ، من حيث أعداد الخريجين والتوثيق للطلاب ورعايتهم .

وأعلن الأستاذ الفاتح عبد الرؤوف أمين عام ديوان الزكاة بولاية الجزيرة في تصريح لـ(سونا) أن الديوان أكمل كفالة 14 ألف يتيم و11,460 من طلاب الجامعات بالولاية إضافة لإدخال 23 ألف أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بدعم ولائي و19 ألف أسرة بدعم إتحادي واكتمال حفر 7 آبار مياه موزعة على عدد من المحليات وحفيرين للمياه بمحليتي أم القرى والقرشي .

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وكشف عبد الرؤوف عن الترتيبات الجارية مع ولايات (سنار ، القضارف والنيل الأزرق) لإنشاء مركز للعلاج الموحد بمدينة ود مدني لتلبية احتياجات المواطنين المستهدفين بالاستفادة من مراكز العلاج المتخصصة والمتطورة لولاية الجزيرة .

ولفت أمين ديوان الزكاة لإكتمال تكوين 70% من لجان الزكاة القاعدية بالولاية للاضطلاع بدورها تجاه المجتمع في حصر وتصنيف الأسر والأفراد المستهدفين ببرامج الزكاة ودعم جهود الديوان في جباية أموال الزكاة .

وأعلن أن الديون يستهدف جباية 804 مليون جنيه للعام المقبل مشيرا الى أن جباية هذا العام حتى اليوم تجاوزت 700 مليون جنيه ، فيما بلغت جباية العام المنصرم 384 مليون جنيه .