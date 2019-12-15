مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم يغلق مستقراً

الخليج 365 :

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 15991.835 نقطة .

ومقارنه بتداول اليوم مع يوم الخميس الماضي فقد شهد هذا اليوم إنخفاض حجم التداول من 121,494,425 الي 18,227,028 جنيه بنسبة إنخفاض بلغت (85)% .وإنخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 11,479,481 الي 5,925,006 ورقة مالية بنسبة إنخفاض بلغت (48)% .وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 156 صفقة إلي 37 صفقة بنسبة إنخفاض بلغت (76) % .

وشهدت حركة الأسعار في قطاع البنوك وشركات الإستثمار استقرار سعر سهم ابنك السعودي السوداني عند 1 جنيه . وفي قطاع الصكوك والصناديق الإستثمارية ارتفع سعر إنجاز 2 من 100.55 إلي 101 جنيه و إستقرار سعر صندوق سوداتل الإستثماري عند 100.54 جنيه وإنخفاض سعر صرح 17-1 من 100.54 إلي 100 جنيه .وفي قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفع سعر إصدارتين وإستقرار سعر 5 إصدارة وإنخفاض سعر إصدارة واحدة ذلك من جملة عدد 8 إصدارة تم تداولها خلال اليوم .