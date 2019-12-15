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مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم يغلق مستقراً

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شهاب محمد - الخرطوم - الاوراق المالية

الخليج 365 :

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية  اليوم مستقراً عند  15991.835   نقطة .

ومقارنه  بتداول اليوم مع يوم  الخميس الماضي فقد  شهد هذا اليوم  إنخفاض حجم التداول من 121,494,425 الي 18,227,028  جنيه  بنسبة  إنخفاض بلغت  (85)% .وإنخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة  من  11,479,481 الي 5,925,006  ورقة مالية بنسبة  إنخفاض بلغت (48)% .وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من  156  صفقة  إلي 37 صفقة   بنسبة إنخفاض بلغت (76) %  .

وشهدت حركة الأسعار في قطاع البنوك وشركات الإستثمار استقرار سعر سهم ابنك السعودي السوداني عند 1 جنيه . وفي قطاع الصكوك والصناديق الإستثمارية ارتفع سعر إنجاز 2 من 100.55 إلي 101 جنيه و إستقرار سعر  صندوق سوداتل الإستثماري عند 100.54 جنيه  وإنخفاض سعر صرح 17-1 من 100.54 إلي 100 جنيه .وفي   قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفع سعر إصدارتين وإستقرار سعر 5 إصدارة وإنخفاض سعر إصدارة واحدة ذلك من جملة عدد 8 إصدارة تم تداولها خلال اليوم .

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