إختراع آلة يدوية لحصاد الصمغ  بجامعة كردفان

الخليج 365 :

توصل معهد بحوث الصمغ العربي ودراسات التصحر بجامعة كردفان إلى اختراع وتصنيع آلة جديدة يدوية لحصاد محصول الصمغ العربي .

وأوضح د. منير اليأس صديق الطاهر مدير معهد بحوث الصمغ العربي ودراسات التصحر بجامعة كردفان في تصريح لـ(سونا) أن هذه الآلة اليدوية جاءت بعد بحوث دراسات قام بها المعهد لأكثر من ثلاثة أعوام لزيادة جودة انتاج الصمغ العربي.

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وأشار إلى أن هذه الآلة اليدوية تساعد المنتجين على جودة منتج خالي من الملوثات وتقلل المخاطر والأضرار التي تصيب المنتجين جراء عمليات الطق، كما أنها تساعد على الوصول إلى كل أفرع الشجرة وتوفر السرعة وتقصر الفترة الزمنية لعمليات اللقيط مع تحقيق الدقة العالية.

وأبان أن هذه الآلة اليدوية تقلل التكلفة العالية لعمليات النظافة، مشيرا إلى أن أصحاب الشركات والمصدرين إهتموا بهذه الآلة لأنها تقلل تكلفة النظافة وتساعد في توفير إنتاج خالي من الشوائب والملوثات.

الجدير بالذكر أنها صديقة للبيئة ولم يسجل لها أي ضرر على مستوى الشجرة ولا البيئة ولا الإنسان وأن جهود المعهد متواصلة لتطوير آليات جديدة أكثر فعالية وفائدة للمنتجين بمناطق حزام الصمغ العربي، دعما للإنتاج وتحقيقا لمعايير الجودة وخدمة للمجتمع.