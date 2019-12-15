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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد من بنك السودان المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد وفق ما ورد من بنك السودان المركزي:-

 العملة                شراء            بيع              متوسط

الدولار               45        45,225                 45,1125

الين الياباني       0,4113        0,4134            0,4123

الجنيه الاسترليني  60    60,3                          60,15

الفرنك السويسري          45,715      45,9436    45,8293

الدولار الكندي            34,1686      34,3394    34,254

الكرونة السويدية         4,7874          4,8113      4,7994

الكرونة النرويجية          4,9825      5,0074      4,995

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الكرون الدنماركي          6,6932      6,7267      6,7099

الدينار الكويتي         147,5894       148.3273  147,9584

الريال السعودي     12,0006    12,0606    12,0306

الدرهم الإماراتي   12,2526    12,3139    12,2832

الريال القطري      12,3592    12,421      12,3901

الدينار البحريني    119,3317  119,9284  119,63

الريال العماني          116,9439  117,5286  117,2363

الوحدة النقدية لدول الكوميسا     61,1816    61,506      61,3438

الدولار الحسابي (مصر) 3,25  3,2898      3,2699

اليورو        50.0504            50.3006    50.1755

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