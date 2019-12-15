أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد من بنك السودان المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد وفق ما ورد من بنك السودان المركزي:-
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 45 45,225 45,1125
الين الياباني 0,4113 0,4134 0,4123
الجنيه الاسترليني 60 60,3 60,15
الفرنك السويسري 45,715 45,9436 45,8293
الدولار الكندي 34,1686 34,3394 34,254
الكرونة السويدية 4,7874 4,8113 4,7994
الكرونة النرويجية 4,9825 5,0074 4,995
الكرون الدنماركي 6,6932 6,7267 6,7099
الدينار الكويتي 147,5894 148.3273 147,9584
الريال السعودي 12,0006 12,0606 12,0306
الدرهم الإماراتي 12,2526 12,3139 12,2832
الريال القطري 12,3592 12,421 12,3901
الدينار البحريني 119,3317 119,9284 119,63
الريال العماني 116,9439 117,5286 117,2363
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 61,1816 61,506 61,3438
الدولار الحسابي (مصر) 3,25 3,2898 3,2699
اليورو 50.0504 50.3006 50.1755
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