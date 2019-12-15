محترف الهلال السابق محمول على اعناق الجمهور لهذا السبب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نجح مهاجم الهلال السابق الكنغولي أمبوبو في حسم الديربي الزامبي عصر امس وقيادة فريقه نكانا لانتصار ثمين امام نده اللدود زيسكو،بالهدف الذي احرزه في الدقيقة ٧٧ من عمر اللقاء وحملت جماهير الفريق اللاعب علي الاعناق.

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