إنتقادات عنيفة للفنان محمد الامين بسبب صورة.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تعرض الفنان المعروف محمد الامين لانتقادات واسعه امس بسبب انتشار صورة له برفقة الفنانة هبة جبرة . تلك الصورة التي ظهر خلالها الباشكاتب وهو يقف،بمسافة قريبة جدا من جبرة مما جعل البعض يبدي دهشة كبيرة ويتساءل عن كيفية قبول الموسيقار الكبير بالتقاط هذه الصورة . لكن مصادر اكدت ان الفنانة هبة جبرة هي من نشرت هذه الصورة في عدد من قروبات التواصل الاجتماعي وكتبت عليها (احلي رحلة برفقة الباشكاتب ). المادة السابقة مسيرة الزحف الأخضر.. رسالة في بريد الحكومة المقالة القادمة محترف الهلال السابق محمول على اعناق الجمهور لهذا السبب

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