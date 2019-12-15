التاريخ: 15-ديسمبر-2019
0 مشاهدة
شهدت ولاية الخرطوم أمس إجراءات أمنية مشددة وقفل شارع القيادة العامة ومراقبة الطرقات بالطيران وذلك أثناء سير مسيرة مليونية (الزحف الأخضر).
وقد انعكست هذه التعزيزات الأمنية في عدم وجود أي تفلتات أمنية أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات التي كانت نقطة الإلتقاء الأخيرة بالقصر الجمهوري، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مراقبة مسيرة الأمس بالطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.