مراقبة مسيرة الأمس بالطيران

التاريخ: 15-ديسمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة شهدت ولاية الخرطوم أمس إجراءات أمنية مشددة وقفل شارع القيادة العامة ومراقبة الطرقات بالطيران وذلك أثناء سير مسيرة مليونية (الزحف الأخضر). Advertisements وقد انعكست هذه التعزيزات الأمنية في عدم وجود أي تفلتات أمنية أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات التي كانت نقطة الإلتقاء الأخيرة بالقصر الجمهوري، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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