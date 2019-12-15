إنصاف مدني تغني في (سبارك سيتي) ليلة رأس السنة

تعود الفنانة إنصاف مدني إلى الحفلات الجماهيرية وذلك ليلة رأس السنة حيث ستحيي حفل رأس السنة برفقة الشاب طه سليمان وذلك بصالة “سبارك سيتي” ببري، خلال الحفل السنوي الذي اعتادت أن تنظمه قناة النيل الأزرق، هذا ووعدت إنصاف جمهورها بتقديم عدد من الأغنيات الديدة خلال الحفل، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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