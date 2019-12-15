اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

سيف الجامعة يغني لأصحاب (التمتمة)

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

سيف الجامعة يغني لأصحاب (التمتمة)

أقامت المنظمة السودانية الخيرية لعلاج التمتمة مساء امس الاول حفلا خيريا كبيرا لدعم مشاريع المنظمة، استضافه المسرح القومي بام درمان، شارك فيه الفنان سيف الجامعة والفنان ياسر تمتام وكوكبة من الفنانين الشباب والشعراء.

 

 

 

Advertisements

وقال رئيس المنظمة الفنان عثمان العامري بحسب آخر لحظة ان الحفل هو تدشين رسمي لاعمال المنظمة التي تعتبر الاولى في مجالها بالبلاد وهي تضم مجموعة من الذين يعانون من “التمتمة” بمن فيهم مبدعون معروفون مضيفا ان الحفل كان فرصة للتعريف بالمنظمة والاعلان عن نفسها وهي منظمة لجميع من يعانون من “التمتمة”.

 

 

العامري قال ايضا ان الفترة القادمة ستشهد الكثير من البرامج التي تخدم هذه الشريحة من المجتمع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيف الجامعة يغني لأصحاب (التمتمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا