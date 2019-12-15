سيف الجامعة يغني لأصحاب (التمتمة)

أقامت المنظمة السودانية الخيرية لعلاج التمتمة مساء امس الاول حفلا خيريا كبيرا لدعم مشاريع المنظمة، استضافه المسرح القومي بام درمان، شارك فيه الفنان سيف الجامعة والفنان ياسر تمتام وكوكبة من الفنانين الشباب والشعراء.

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وقال رئيس المنظمة الفنان عثمان العامري بحسب آخر لحظة ان الحفل هو تدشين رسمي لاعمال المنظمة التي تعتبر الاولى في مجالها بالبلاد وهي تضم مجموعة من الذين يعانون من “التمتمة” بمن فيهم مبدعون معروفون مضيفا ان الحفل كان فرصة للتعريف بالمنظمة والاعلان عن نفسها وهي منظمة لجميع من يعانون من “التمتمة”.

العامري قال ايضا ان الفترة القادمة ستشهد الكثير من البرامج التي تخدم هذه الشريحة من المجتمع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)