صديق جمال يحلق في سماء الإعلام

يخوض الاعلامي الشاب صديق جمال تجربة تلفزيونية جديدة يقدم فيها حلقات خاصة بعالم السياحة والطيران. وقال صديق على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي: ” الآمال والاشواق كبيرة في تقديم تجربة في تقديم تجربة تعطيني مزيداً من الخبرة والتجويد في مجال الاعلام الذي يعتمد على الابتكار والتجويد والمواكبة انتم وقودي في كل المراحل ادام الله الصداقة بيني وبينكم واتمنى ان اكون عند حسن ظنكم”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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