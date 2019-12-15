التاريخ: 15-ديسمبر-2019
63 مشاهدة
قال عضو المجلس السيادي صديق تاور كافي، إن جزءاً كبيراً من الشركات العاملة في مجال التعدين كانت بمثابة “كباري” لشركات أخرى مملوكة لرموز النظام السابق.
وأضاف تاور خلال مؤتمر قضايا التعدين في السودان تحت شعار (تعدين آمن من أجل تنمية مستدامة) بحسب صحيفة الصيحة أمس، بأن ملف التعدين أحد الملفات الكبيرة والمعقدة وارتبط بالفساد والظلم، وتابع بأن الدولة غير مهتمة به رغم عمل (5) ملايين مواطن ولا تستطيع الدولة إيقافه بقرار دون توفير البدائل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تاور: شركات تعدين كانت “كباري” لشركات رموز النظام السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.