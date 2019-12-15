تاور: شركات تعدين كانت “كباري” لشركات رموز النظام السابق

قال عضو المجلس السيادي صديق تاور كافي، إن جزءاً كبيراً من الشركات العاملة في مجال التعدين كانت بمثابة “كباري” لشركات أخرى مملوكة لرموز النظام السابق.

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وأضاف تاور خلال مؤتمر قضايا التعدين في السودان تحت شعار (تعدين آمن من أجل تنمية مستدامة) بحسب صحيفة الصيحة أمس، بأن ملف التعدين أحد الملفات الكبيرة والمعقدة وارتبط بالفساد والظلم، وتابع بأن الدولة غير مهتمة به رغم عمل (5) ملايين مواطن ولا تستطيع الدولة إيقافه بقرار دون توفير البدائل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)