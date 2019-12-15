تمديد تفويض منبر جوبا لسلام السودان لشهرين

أعلن المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك، تمديد التفويض لمنبر جوبا لسلام السودان شهرين، وكان التفويض انتهى أمس السبت. وقال توت في تصريحات أمس، إنّ التمديد للعمل على تحقيق السلام، وإن حكومة جوبا وشعبها مُلتزمون بدعم السلام في السودان.

وفي السياق، قال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس بحسب صحيفة الصيحة، إنّ التمديد جاء بالتشاوُر مع كل الأطراف، وقال إنّ جوبا ظلّت تدعم السلام طوال الفترة الماضية.

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بدوره، قال الناطق باسم الوفد الحكومي محمد حسن التعايشي، إنّ التمديد يُؤكِّد رغبة الأطراف في التفاوُض وتحقيق السَّلام، وَأَضَافَ بأنّ الأطراف مُستمرةٌ في المُباحثات الجادّة للوصول إلى سَلامٍ كَاملٍ في فترةٍ وجيزةٍ، وأوضح أنّ التمديد مُهمٌ، والفترة المُحَدّدَة بشهرين ضرورية من أجل النقاش حَول مُعالجة جُذُور الأزمة ومُعالجتها، وتوقّع الوصول للسَّلام قبل انتهاء الفترة لعدم وُجُود خِلافٍ كَبيرٍ.

وقال: “ربما نَصل لاتفاقٍ في وقتٍ واحدٍ مع كل الأطراف”، وشَدّد التّعايشي على الالتزام بالمسؤولية الوطنية، ونفى وجود ضُغُوط دولية عليهم للوصول إلى السَّلام، وقال إنّ السَّلام رَغبة حَقيقيّة من أجل تحقيق الحرية والتنمية، وإنّ التفاوُض يتم بكل مسؤوليةٍ وجديةٍ، ونوّه لعدم وجود خُطُوط حمراء في التفاوُض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)