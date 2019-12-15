التاريخ: 15-ديسمبر-2019
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أكد رئيس مفوضية السلام د. سليمان محمد الدبيلو، عدم وجود أي اتجاه لزيادة عدد الولايات، فيما كشف أن إعلان ولاة الولايات سيتم في الفترة المقبلة.
وقال الدبيلو وفقاً لمصادر أمس، إن الترشيحات لاختيار أسماء الولاة المدنيين ما زالت مستمرة، ونوّه لعقد اجتماعات مع جهات الاختصاص لإكمال عملية الاختيار.
وأوضح الدبيلو بحسب صحيفة الصيحة، أن بعض الولايات دفعت بأسماء عديدة، وأشار إلى أن الولاة المدنيين الذين سيتم اختيارهم سيشغلون مواقعهم لفترة مؤقتة حتى نهاية الفترة الانتقالية، ومن ثمَّ يتم تعيين ولاة جدد.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية السلام: لا اتجاه لزيادة الولايات والترشيحات مستمرة لتعيين الولاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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