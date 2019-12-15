مفوضية السلام: لا اتجاه لزيادة الولايات والترشيحات مستمرة لتعيين الولاة

أكد رئيس مفوضية السلام د. سليمان محمد الدبيلو، عدم وجود أي اتجاه لزيادة عدد الولايات، فيما كشف أن إعلان ولاة الولايات سيتم في الفترة المقبلة.

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وقال الدبيلو وفقاً لمصادر أمس، إن الترشيحات لاختيار أسماء الولاة المدنيين ما زالت مستمرة، ونوّه لعقد اجتماعات مع جهات الاختصاص لإكمال عملية الاختيار.

وأوضح الدبيلو بحسب صحيفة الصيحة، أن بعض الولايات دفعت بأسماء عديدة، وأشار إلى أن الولاة المدنيين الذين سيتم اختيارهم سيشغلون مواقعهم لفترة مؤقتة حتى نهاية الفترة الانتقالية، ومن ثمَّ يتم تعيين ولاة جدد.