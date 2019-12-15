طلة جديدة لتومات مدني في التلفزيون القومي

كشفت تومات مدني “مروة وصفاء” عن وقوف الاذاعي الراحل صلاح طه الى جانبهما في بداية مشوارهما الفني، وقالت مروة في حديثها للتلفزيون القومي نهار امس ان الراحل اتاح لهما فرصة اول اطلالة عبر برنامجه “استديو النجوم” الذي شهد انطلاقتهما بقوة في الساحة الفنية. وبحسب آخر لحظة، التومات قدمتا في الحلقة عدداً من الاغنيات الجديدة ووعدتا بتقديم المزيد ، خلال المرحلة المقبلة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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