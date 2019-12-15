تلقى الفنان جمال فرفور دعوة لاحياء حفل جماهيري بمدينة اسوان خلال الفترة القادمة، ومن المنتظر ان يصل الخرطوم خلال اليومين القادمين موفد الجهة المنظمة للحفل لوضع اللمسات النهائية للحفل وتحديد موعده. ووفقاً لآخر لحظة، ان الحفل في حال قيامه سيكون هو الاول لفرفور بجمهورية مصر العربية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرفور مطلوب في اسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.