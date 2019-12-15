العُمّال: لم نتسلّم قراراً رسمياً بحل الاتّحاد أو تجميد مكتبه التنفيذي

أكّد أمين علاقات العمل باتّحاد نقابات العُمّال خيري النور، عدم تَسلُّمهم قراراً رسمياً بحل الاتحاد، وحذّر من فقدان السودان لموقعه في عضوية النقابات الدولية والإقليمية حال تدخُّل الحكومة في العمل النقابي، وقطع بأنّ الاتحاد مُؤسّسة عُمالية مُستقلة لا تنقاد للحكومات.

وقال النور بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ الاتحاد لم يتسلّم أيِّ قرارٍ رسمي بحلِّه أو تجميد مَكتبه التنفيذي، وأضَافَ بأنّ النقابات العُمّالية بكل دُول العالم لديها أعرافٌ مُتّبعةٌ وهي أنّ قادتها غير مُنقادين للحكومات، ولَفَت إلى أنّ تدخُّل الحكومة في الشأن النقابي سَيؤدي تلقائياً لتجميد عُضوية السودان في الاتّحاد الدولي للعُمّال الذي يشغل فيه السودان منصب نائب الرئيس، والاتّحاد العربي واتّحاد شرق أفريقيا.

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ودعا النور الحكومة للتّريُّث وعدم اتّخاذ قرارات غير قانونية وتضر بالبلاد والقاعدة العُمّالية، وقطع بأنّ الاتحاد لا يتأثّر بذهاب أحدٍ وسيبقى مُمثلاً لمطالب العُمّال بمُختلف توجُّهاتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)