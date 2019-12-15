القيادي الإسلامي الناجي: استمرار ” الزحف الأخضر” يوم السبت من كل أسبوع

التاريخ: 15-ديسمبر-2019
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أعلن القيادي الإسلامي الناجي عبد الله عن استمرار مسيرة الزحف الأخضر يوم السبت من كل أسبوع، وقال بأنه اتفق مع اللجنة المنظمة على ذلك.
وأشار الناجي خلال مخاطبته تظاهرة احتجاجية المسمى بـ”الزحف الأخضر” نفذها أنصار النظام السابق، بالقرب من القصر الرئاسي وفقاً لمصادر، أشار إلى أن قوات الشرطة مهمتها التنظيم وهي ملك للوطن والشعب، وأضاف “ما تنجروا في حماقات مع الشرطة”، وتابع “ليس لدينا مشكلة مع الدعم السريع أو القوات المسلحة أو القوات النظامية”، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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