الشرطة تحتوي احتكاكات على خلفية مسيرة “الزحف الأخضر”

نفذ أنصار النظام السابق أمس تظاهرة احتجاجية أطلقوا عليها مسمى “الزحف الأخضر” بالقرب من القصر الرئاسي للتنديد بالحكومة الانتقالية، في وقت قالت فيه الشرطة إنها والقوات النظامية الأخرى قامت بواجبها القانوني في تأمين الممتلكات العامة والخاصة منذ صباح أمس وحتى لحظة انتهاء التجمعات.

وأضافت الشرطة في بيان بحسب صحيفة السوداني، “وبموقع غير بعيد عن مسار الحراك حدثت مناوشات واحتكاكات وقامت قوات الشرطة بإحتواء الموقف ولم تسجل مضابط الشرطة أي بلاغات جنائية”.

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ورصدت مصادر، تجمع المتظاهرين قرب الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، مرددين شعارات دينية، ومتوعدين بإسقاط حكومة “حمدوك”. ولم تتدخل الشرطة لفض المتظاهرين الذين أغلقوا عدة شوارع رئيسية بالخرطوم، فيما نشر الجيش حواجز حول الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للحيلولة دون وصولهم إليها.

وفشلت دعوات أطلقها أنصار البشير للاعتصام قرب القصر الرئاسي، إلى حين تحقيق مطالبهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)