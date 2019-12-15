التاريخ: 15-ديسمبر-2019
24 مشاهدة
نفذ أنصار النظام السابق أمس تظاهرة احتجاجية أطلقوا عليها مسمى “الزحف الأخضر” بالقرب من القصر الرئاسي للتنديد بالحكومة الانتقالية، في وقت قالت فيه الشرطة إنها والقوات النظامية الأخرى قامت بواجبها القانوني في تأمين الممتلكات العامة والخاصة منذ صباح أمس وحتى لحظة انتهاء التجمعات.
وأضافت الشرطة في بيان بحسب صحيفة السوداني، “وبموقع غير بعيد عن مسار الحراك حدثت مناوشات واحتكاكات وقامت قوات الشرطة بإحتواء الموقف ولم تسجل مضابط الشرطة أي بلاغات جنائية”.
ورصدت مصادر، تجمع المتظاهرين قرب الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، مرددين شعارات دينية، ومتوعدين بإسقاط حكومة “حمدوك”. ولم تتدخل الشرطة لفض المتظاهرين الذين أغلقوا عدة شوارع رئيسية بالخرطوم، فيما نشر الجيش حواجز حول الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للحيلولة دون وصولهم إليها.
وفشلت دعوات أطلقها أنصار البشير للاعتصام قرب القصر الرئاسي، إلى حين تحقيق مطالبهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تحتوي احتكاكات على خلفية مسيرة “الزحف الأخضر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.