أسرة عمر الشاعر تشكر (قروب مبدعون)

تقدمت اسرة الموسيقار الكبير عمر لمجموعة مبدعون التي زارت والدهم والسؤال عن احواله ضمن برنامجها في زيارة المبدعين، وقالت ام الحسن كريمة الفنان عمر الشاعر ان الزيارة كان لها بالغ الاثر على نفوسهم وقد سعد بها والدهم كثيراً وهي ترى ان مثل هذه الزرايات مهمة لما تتركه من اثر طيب ولما فيها من معاني الوفاء لاصحاب العطاء.

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وبحسب آخر لحظة، ان وفد مجموعة مبدعون ضم في زيارته للشاعر الفنان الدكتور عبد القادر سالم ومدير قناة النيل الازرق حسن فضل المولى والفنانين عمر احساس ومحمد حسن حاج الخضر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)