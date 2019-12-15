نشرت مذيعة قناة الشروق الفضائية إسراء عادل مجموعة من الصور التي توثق لتقديمها عدداً من الفعاليات الرسمية والشعبية داخل وخارج البلاد على صفحتها بفيسبوك. Advertisements وقد وجدت الصور تفاعلا من جمهور الصفحة الذي تمنى لها النجاح.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..اسراء تحتفي بمشاركاتها العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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