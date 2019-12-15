شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن قيام مباراة الهلال الخرطوم وهلال الأبيض في بطولة الدوري الممتاز بملعب”الجوهرة الزرقاء” اليوم ”الأحد” بدون جمهور بحسب قرار لجنة الانضباط. وحذر اتحاد كرة القدم نادي الهلال من فتح الابواب للجمهور موضحا ان الاسئناف الذي تقدم به النادي ضد قرار لجنة الانضباط لا يلغي العقوبة،وكان القطاع الرياضي بنادي الهلال قد اعلن بأن مباراة الهلال وهلال الأبيض مساء اليوم الأحد , ستكون بحضور الجماهير وذلك بحسب قناة الهلال لحين النظر للاستئناف المقدم من نادي الهلال. المادة السابقة نجم الهلال أطهر الطاهر يحترف في احد الأندية الخليجية

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كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات قوية من إتحاد الكرة لنادي الهلال بخصوص مباراة اليوم الاحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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